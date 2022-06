Le Barça va récupérer plusieurs centaines de millions d'euros !

A l'occasion de l'assemblée générale qui avait lieu ce jeudi soir, le FC Barcelone a officialisé la vente de BLM grâce à un vote. Les dirigeants des Blaugranas ont, en effet, obtenu l'accord des socios pour céder 49,9 % de Barça Licencing Merchandising. Dans la soirée, le club catalan a communiqué les résultats et les socios ont voté en faveur de la vente à 568 voix, contre 65 voix.

Dès lors et grâce à cette vente, les Culés pourraient récupérer entre 200 et 300 millions d'euros. A noter par ailleurs que les socios du Barça ont approuvé celle de 25% des droits télévisés du club catalan. Selon Mundo Deportivo, ces deux leviers économiques pourraient ainsi rapporter entre 700 et 800 millions d'euros. De quoi renflouer les caisses du club et de bon augure au regard du mercato estival...