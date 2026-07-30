Le Ipswich de Gary O’Neil veut faire un sale coup à Strasbourg

Depuis son partenariat avec BlueCo, Strasbourg est devenu un véritable vivier de talents convoités sur le marché. Chaque été, il voit ses meilleurs éléments attirer les regards des plus grands clubs européens. Le club alsacien a également vécu un été mouvementé avec le départ surprise de Gary O’Neil, parti seulement quelques mois après son arrivée. Un choix qui a obligé Strasbourg à lui trouver un successeur dans l’urgence. Désormais installé sur le banc d’Ipswich, le technicien anglais pourrait bien infliger un nouveau coup au Racing.

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Parmi les joueurs les plus en vue figure Julio Enciso. Arrivé l’été dernier en provenance de Brighton pour environ 13 millions d’euros, alors que certains l’imaginaient rejoindre Chelsea, l’international paraguayen a finalement explosé sous les couleurs strasbourgeoises. Auteur de 12 buts en 42 matches, il a confirmé son talent avant d’enchaîner avec une Coupe du monde disputée avec le Paraguay, devenant l’un des cadres offensifs de l’effectif alsacien.

Retour à Ipswich ?

Selon Sky Sports, Ipswich souhaite désormais le faire revenir. Enciso connaît parfaitement le club anglais puisqu’il y avait déjà évolué en prêt en 2025. Surtout, Gary O’Neil pousse personnellement pour retrouver son ancien protégé, qu’il a dirigé à Strasbourg la saison passée. Le technicien anglais apprécie sa polyvalence, capable d’évoluer sur l’aile gauche, en numéro 10 ou même en pointe, et en a fait l’une de ses priorités offensives.

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Si l’opération venait à se concrétiser, le scénario aurait de quoi faire grincer des dents en Alsace. Après avoir quitté Strasbourg en laissant le club gérer son remplacement dans l’urgence, Gary O’Neil pourrait désormais lui subtiliser l’un de ses meilleurs joueurs et l’un des principaux artisans de la dernière saison. Un nouveau coup dur potentiel pour un Strasbourg qui voit, année après année, ses cadres s’envoler après une ou deux saisons.