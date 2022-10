Borussia Dortmund : revirement total de situation concernant l'avenir de Jude Bellingham !

La suite après cette publicité

La planète football le sait. Jude Bellingham pourrait bien devenir l'un des plus grandes stars de ce sport. Âgé de seulement 19 ans, le milieu de terrain du Borussia Dortmund, d'ores et déjà évalué à 180 millions d'euros selon le dernier rapport du CIES, brille de mille feux en Bundesliga. Auteur de 4 buts et 2 passes décisives en 12 matches toutes compétitions confondues cette saison, l'international anglais (17 sélections) s'apprête, très certainement, à disputer son premier Mondial, du 20 novembre au 18 décembre prochain. En attendant, celui qui fait, aujourd'hui, le bonheur des Marsupiaux attise les convoitises.

À ses trousses ? Le Real Madrid ou encore Liverpool. Rien que ça. Et selon les dernières informations de la Cadena SER, reprises par Mundo Deportivo, le natif de Stourbridge aurait une préférence quant à son avenir. En effet, si El Chiringuito de Jugones révélait dernièrement que le crack formé à Birmingham City préférait les Merengues, la presse espagnole indique, ce samedi, que le joueur aimerait finalement rentrer au pays et signer en faveur de Liverpool. Une préférence pour la bande à Jürgen Klopp qui rebat les cartes puisque Bellingham semblait promis au champion d'Espagne en titre.

La bataille va faire rage pour Jude Bellingham !

«Le futur ? Le Real Madrid ? (rires) Je pense à la situation du moment, je ne pense pas à tout cela. Je ne pense qu'à Dortmund et aux défis que nous avons devant nous et aux objectifs du club», déclarait, de son côté, l'intéressé après la large victoire des siens sur la pelouse de Séville en Ligue des Champions. Une chose est sûre, malgré la préférence du troisième plus jeune capitaine de toute l'histoire de la C1 - il portait le brassard de Dortmund à seulement 19 ans et 98 jours (le leader de ce classement est Rúben Dias, qui portait celui de Benfica à 18 ans et 221 jours, deuxième, De Ligt, capitaine de l'Ajax à 19 ans et 51 jours) - la concurrence s'annonce rude car le board madrilène ne compte se laisser faire dans ce dossier de longue date.

Objectif prioritaire de la Maison Blanche, Jude Bellingham peut, en effet, jouer un rôle majeur en Espagne et dans cette équipe qui connaît un renouvellement générationnel progressif. Reste désormais à connaître le prix demandé par le Borussia Dortmund pour sa pépite, puisque cet été, on évoquait déjà des montants avoisinant les 100 millions d'euros. L'été prochain, on pourrait même parler de 120 millions d'euros... Loin d'être en difficulté sur le plan financier, le Real Madrid devrait pouvoir s'aligner sur les demandes de l'écurie allemande. Tout comme Liverpool ? Place aux négociations et que le meilleur remporte la mise.