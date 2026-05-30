Arsenal a une terrible crainte avant de défier le PSG !

C’est le jour J. Ce samedi, en fin d’après-midi, les rues de Paris vont s’enflammer au moment où Daniel Siebert va donner le coup d’envoi à la Puskás Aréna. Tenant du titre, le Paris Saint-Germain va tenter de remporter la deuxième Ligue des Champions de son histoire. Une mission qui s’annonce toutefois ardue puisqu’en face se dresse Arsenal, champion d’Angleterre et impressionnant lors de cet exercice 2025-2026. Avant ce rendez-vous ô combien attendu, les Gunners ont pourtant affiché leur confiance, à commencer par leur entraîneur Mikel Arteta.

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Oui mais voilà, à en croire la presse anglaise, la formation londonienne a quelques angoisses. Dans son édition du jour, L’Equipe met en effet l’accent sur la principale crainte des pensionnaires de l’Emirates Stadium avant ce choc. Une crainte qui porte un nom : Khvicha Kvaratskhelia. «C’est le joueur le plus excitant d’Europe, actuellement. Il domine les matches, surtout en Ligue des Champions, et ce qu’il a proposé cette saison, surtout en demi-finales, est incroyable. On l’aime parce que c’est un dribbleur à l’ancienne», résume, à ce titre, John Cross, journaliste du Daily Mail.

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Kvara fait cauchemarder les Gunners

Avant de poursuivre : «il y a cette soudaineté dans son jeu. Il est le joueur dont Arsenal a le plus peur. La question, d’ailleurs, est de savoir qui va jouer face à lui : le meilleur arrière droit est Jurrien Timber, qui sort d’une bonne semaine d’entraînement, mais qui n’a pas joué depuis le mois de mars. Sinon, ce sera (Cristhian) Mosquera, mais avec le ballon, ce n’est pas la même chose…». Avant de connaître le choix final de Mikel Arteta pour tenter de contenir les arabesques du Géorgien, la peur ressentie par Arsenal semble, quoi qu’il en soit, légitime.

Depuis son arrivée dans la capitale française, l’ancienne star du Napoli n’a, en effet, cessé d’impressionner l’Europe. Déjà brillant face à Liverpool, Aston Villa, Chelsea ou encore Arsenal, le natif de Tbilissi réalise une campagne européenne 2025-2026 d’autant plus marquante. Auteur de 10 buts et 6 passes décisives, le numéro 7 des Rouge et Bleu est tout simplement inarrêtable, que ce soit offensivement ou dans son apport défensif. Comparé à George Best outre-Manche, le nouveau phénomène parisien a d’ailleurs bien l’intention de confirmer son statut. Et Arsenal le redoute plus que jamais…