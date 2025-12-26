Décès Jean-Louis Gasset : le post déchirant de Ghislain Printant

Les réactions de tristesse se succèdent suite à l’annonce du décès de Jean-Louis Gasset. Et celle de Ghislain Printant ne laisse personne indifférent. Adjoint de Gasset aux Girondins de Bordeaux, en Côte d’Ivoire et à l’Olympique de Marseille, le technicien de 64 ans a réagi sur les réseaux sociaux.

« Tu n’as pas le droit JL (Jean-Louis). Merci mon ami… », a-t-il posté sur son compte X avec plusieurs émojis de tristesse. La disparition du Montpelliérain a vraiment bouleversé le monde du football français.