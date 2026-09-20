PSG : Luis Enrique annonce la couleur avant le Classique

En marge du Classique entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain qui va animer la 5e journée de Ligue 1, le coach des Franciliens Luis Enrique s’est exprimé au micro de Ligue 1+. Alors que son équipe n’a pris que 5 points en 4 matches et que cette rivalité historique entre les deux équipes rend le match particulier, Luis Enrique a tenu à dédramatiser l’importance du match.

La suite après cette publicité

«Ça ne change rien à la préparation du match. Quand on joue un match de cette importance, je trouve que c’est une des clefs d’avoir du calme et la tranquillité pour le préparer. C’est un match avec plus de pression de la victoire, mais il faut savoir le gagner. Tous ces types de matches sont différents, ils ont plus de pression à contrôler. Non rien de spécial, il faut jouer comme d’habitude, nous sommes une équipe qui va chercher à être meilleure que l’adversaire», a-t-il déclaré.