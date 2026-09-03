PSG : Mika Godts raconte son intégration express

Présent lors de la zone mixte ouverte à la presse ce jeudi après l’entraînement du PSG au Campus, la nouvelle recrue Mika Godts est revenu sur son intégration à l’équipe parisienne et sur son choix de rejoindre le PSG. « Je suis très content d’être un joueur du PSG, de jouer au Parc des Princes. Moi, je suis venu car Paris est un grand club, je veux apprendre beaucoup et jouer. Je peux jouer partout, c’est le coach qui décidera. Les joueurs m’ont aidé sur et en dehors des terrains donc ça s’est bien passé », affirme-t-il, avant de poursuivre sur sa relation avec Luis Enrique.

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« Je suis un joueur offensif qui aime dribbler, marquer et faire des passes décisives. Luis Campos ? Il ne m’a rien promis, il m’a parlé du club, de l’entraîneur et du staff. Je le remercie car ça se passe bien. Luis Enrique n’a pas eu besoin de beaucoup, j’étais déjà convaincu que je devais signer ici. Il m’a juste parlé de comment on allait travailler ensemble, après c’était facile. Tous les joueurs ici sont impressionnants. » L’ailier belge de 21 ans, arrivé de l’Ajax pour 45 M€, est déjà apparui à deux reprises avec le PSG, pour une passe décisive.