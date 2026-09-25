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Barça : Rodri fait une révélation curieuse sur Raphinha

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Rodri avec le Barça @Maxppp

Raphinha marche sur l’eau. Auteur de 14 buts en 8 matchs officiels cette saison, le Brésilien, repositionné au poste de numéro 9 en l’absence de gros recrutement à ce poste, choque tout le monde. Un pari XXL réussi par Hansi Flick, et pourtant, le principal concerné n’était pas très chaud au début. C’est Rodri qui l’a dévoilé dans une interview.

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« Raphinha est le joueur qui m’a le plus surpris. Je lui ai dit : "tu étais ailier à Leeds et maintenant tu aimes jouer numéro 9, pas vrai ?". Il m’a dit "au début je n’aimais pas, mais maintenant j’adore" », a ainsi indiqué le milieu de terrain à la Cadena COPE. Pour le plus grand bonheur du Barça !

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