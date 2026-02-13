Menu Rechercher
Real Madrid : Arbeloa donne des nouvelles de Mbappé

Par Hanif Ben Berkane
Kylian Mbappé @Maxppp

Jouera ou jouera pas ? Ces dernières heures le suspens était entier autour de la participation ou non de Kylian Mbappé à la rencontre face à la Sociedad. Annoncé dans un premier temps forfait après une gêne au niveau du genou, le Français semblait ce vendredi matin finalement plus proche d’être apte que d’être forfait.

La presse espagnole expliquait que le joueur se sentait mieux et était prêt à disputer la rencontre. En conférence de presse ce vendredi, son coach Alvaro Arbeloa a donné des nouvelles rassurantes et a confirmé sa présence pour le match de ce samedi soir. « Il s’est bien entraîné avec le groupe et il est disponible. »

