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Ligue 1

PSG : Luis Enrique choqué par Gonçalo Ramos

Par Samuel Zemour
1 min.
Gonçalo Ramos @Maxppp
PSG 3-1 Toulouse

Victorieux de Toulouse grâce à un grand Ousmane Dembélé, le Paris Saint-Germain remet la pression sur le RC Lens… mais aussi sur Liverpool, qui l’attend en quart de finale de Ligue des Champions. Après la victoire 3-1, Luis Enrique a tenu à encenser ses joueurs capables de s’adapter à différents rôles, et surtout Gonçalo Ramos (24 ans), buteur après seulement cinq minutes de jeu.

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«La vie d’un entraîneur est dure : on pense à gagner les matchs, à gérer l’état des joueurs. Après chaque trêve internationale, c’est très compliqué. Pour gagner des trophées, on a besoin de beaucoup de joueurs. Aujourd’hui, peu importe les joueurs, on a montré qu’on avait fait du bon boulot. Aujourd’hui, Gonçalo Ramos a joué cinq minutes et il marque. Il se bat tout le temps, c’est incroyable. C’est injuste ce que je fais avec lui, mais il montre que je me trompe. C’est un peu comme un Tetris, parce que les joueurs ont l’intention et la qualité pour aider l’équipe. Beraldo a joué à un nouveau poste, mais il a très bien joué, en une ou deux touches. Il fait mieux vivre le jeu. Il y a beaucoup de joueurs qui changent de position. Je cherche à améliorer chaque joueur. Parfois, je me trompe. J’essaie de voir leur capacité à gérer les moments», a-t-il lâché sur Ligue 1+.

Pub. le - MAJ le
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