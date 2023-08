Man City : Pep Guardiola veut absolument conserver Bernardo Silva

Avant le Community Shield face à Arsenal, Pep Guardiola s’est présenté en conférence de presse pour évoquer la rencontre, mais aussi et surtout le mercato de son équipe. Et dans les dossiers chauds, on retrouve évidemment celui de Bernardo Silva. Le Portugais est annoncé sur le départ alors que le Barça fait toujours le forcing pour le récupérer. Mais pour le moment, rien ne bouge et Manchester City espère toujours le convaincre de continuer en Premier League comme l’a expliqué le coach espagnol.

«Je ne veux aucun joueur qui ne veut pas être ici. Mais ce n’est que mon avis. Nous n’avons pas encore reçu d’offre appropriée (pour Bernardo). S’ils le veulent, ils prendront un avion et viendront à la rencontre de notre club. Kyle et Bernardo, que puis-je dire ? Ils sont si importants pour nous. Nous les voulons et ferons tout. Nous voulons qu’ils restent. Nous ferons tout. Remplacer ces deux serait si difficile. »