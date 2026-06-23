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Matchs Amicaux

L’UNFP FC communique son groupe de 26 joueurs libres

Par Maxime Barbaud
1 min.
L'UNFP est l'Union nationale des footballeurs professionnels @Maxppp

Comme chaque année, l’UNFP va monter son équipe constituée de joueurs libres, en quête d’un nouveau challenge. Ces éléments auront droit à une vraie préparation estivale, comme en club, et disputeront des matchs amicaux avec l’espoir de taper dans l’œil des recruteurs.

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Pour cette 36e édition, 26 joueurs intègrent le programme de l’UNFP. On y retrouve quelques têtes bien connues comme le gardien Alexandre Oukidja, les défenseurs Jordy Gaspar et Florentin Pogba, les milieux Vincent Koziello et Jospeh Lopy ou encore l’attaquant Jordan Tell.

Pub. le - MAJ le
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