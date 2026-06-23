L’UNFP FC communique son groupe de 26 joueurs libres

Comme chaque année, l’UNFP va monter son équipe constituée de joueurs libres, en quête d’un nouveau challenge. Ces éléments auront droit à une vraie préparation estivale, comme en club, et disputeront des matchs amicaux avec l’espoir de taper dans l’œil des recruteurs.

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🚨 LE GROUPE 🚨



Ils sont 26. 26 joueurs professionnels, libres, déterminés, qui enfilent dès aujourd'hui le maillot de l'UNFP Football Club pour cette 36e édition.



Ils vont vivre ensemble une présaison pas comme les autres : le terrain, l'exigence, une aventure humaine, et une… pic.twitter.com/7IZXhGWXTs — UNFP (@UNFP) June 23, 2026

Pour cette 36e édition, 26 joueurs intègrent le programme de l’UNFP. On y retrouve quelques têtes bien connues comme le gardien Alexandre Oukidja, les défenseurs Jordy Gaspar et Florentin Pogba, les milieux Vincent Koziello et Jospeh Lopy ou encore l’attaquant Jordan Tell.