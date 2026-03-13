Paris FC : Moustapha Mbow, l’outsider qui veut s’inviter au Mondial avec le Sénégal

C’est l’histoire d’une progression linéaire et fulgurante. Valeur sûre de Ligue 2 la saison passée, Moustapha Mbow s’est offert logiquement une place dans l’équipe type de l’année. Et ce dernier n’a eu aucun mal à digérer la montée dans l’élite avec le Paris FC. Mieux, le roc défensif de 26 ans a confirmé toutes les attentes placées en lui, prouvant sa capacité à élever son niveau de jeu à chaque nouvelle saison. Aujourd’hui, le colosse d’1m93, qui a récemment dépassé la barre symbolique des 100 matchs sous les couleurs parisiennes, est tout simplement le joueur de champ bénéficiant du plus gros temps de jeu en Ligue 1 au sein de l’effectif francilien. Fiable et régulier, il n’a d’ailleurs raté que 3 matches de championnat depuis son arrivée au club durant l’été 2023.

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Preuve de sa régularité au plus haut niveau, Moustapha Mbow a déjà figuré à plusieurs reprises dans l’équipe type de la semaine en Ligue 1 cette saison. La dernière en date ? Pas plus tard que la semaine dernière, après une prestation XXL sur la pelouse du Groupama Stadium face à l’OL. Avec 4 tacles décisifs et un hallucinant 100% de passes réussies, le Parisien a étalé toute sa palette : un défenseur qui "défend debout", serein et doté d’une excellente qualité de relance. Il s’était également montré intraitable face à Nice, pour la grande première d’Antoine Kombouaré sur le banc.

Une belle cote à l’étranger et la Coupe du Monde en ligne de mire

Droitier de formation, il brille par sa polyvalence. Aussi à l’aise dans l’axe droit (aux côtés d’Otavio) que dans l’axe gauche (avec Coppola), son profil complet et son excellent état d’esprit attirent inévitablement l’œil des recruteurs. Selon nos informations, il a d’ailleurs été fortement sollicité cet hiver par des clubs tels qu’Augsbourg, Wolfsbourg mais surtout par West Ham. Cependant, le joueur a privilégié la stabilité en préférant terminer la saison au Paris FC. Mbow qui est, à l’instar de son club, dans une bonne dynamique depuis l’arrivée d’Antoine Kombouaré continue d’être suivi de très près, et les sollicitations reviendront sur la table avec insistance cet été.

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Mais avant de penser au mercato estival, Moustapha Mbow a un autre objectif en tête : la Coupe du Monde 2026. Appelé pour la première fois avec les Lions de la Teranga en septembre 2025 (pour les deux derniers matchs de qualification à la CAN), il n’était pas entré en jeu. S’il est évident que plusieurs tauliers défensifs sont déjà assurés de s’envoler pour le Mondial avec le Sénégal, il reste clairement une place à prendre dans la rotation de Pape Thiaw. Au vu de sa dynamique actuelle en Ligue 1 et de sa polyvalence, Mbow, qui vient d’une fratrie de défenseurs (son frère Pape Mbow a joué à l’OM tandis que Moussa Mbow a joué à Nice) s’impose comme un "outsider" de luxe. Suffisant pour obtenir son ticket pour le Mondial 2026 ? Premiers éléments de réponse d’ici la semaine prochaine et la prochaine liste du sélectionneur des champions d’Afrique en titre…