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Jules Koundé dévoile les 2 plus gros chambreurs du Barça

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Jules Koundé @Maxppp

On le sait, le vestiaire du FC Barcelone est plutôt sain, et c’est en partie pour cette raison que l’équipe tourne bien depuis l’arrivée d’Hansi Flick. Les joueurs s’entendent plutôt bien, et la presse catalane évoque souvent une belle bande de potes. Et forcément, ça se vanne aussi ! Sur la chaîne Twitch d’ESN Media, Jules Koundé a notamment donné le nom des plus gros chambreurs du vestiaire.

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« Ouais, on est chambreur, hyper chambreur. Le plus gros chambreur ? En fait, ça dépend des jours. Quand je suis dans le bon mood, je suis dans le top. Après il y a des jours où j’ai pas trop envie de blaguer. Sinon Lamine (Yamal, NDLR), et Ferran (Torres, NDLR), il aime bien, il est taquin », a expliqué le défenseur français.

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