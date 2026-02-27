Maxence Caqueret : «le plus dur a été de quitter Lyon»

Auteur d’une belle saison du côté de Côme, Maxence Caqueret (26 ans, 25 matches, 2 buts et 4 passes décisives) s’épanouit totalement de l’autre côté des Alpes. Mais le milieu de terrain garde toujours l’Olympique Lyonnais dans son cœur. Un club qu’il a connu à 12 ans et au sein duquel il a gravi tous les échelons jusqu’à l’équipe première. Quitter les Gones n’a donc pas été facile.

«Le plus dur a surtout été de quitter Lyon. J’y étais depuis l’âge de 12 ans. Donc j’ai passé 12 années dans ce club. Je n’avais jamais connu d’autre expérience. Je n’ai pas ressenti de la peur (en rejoignant Côme, ndlr). Mais j’appréhendais de me plonger dans l’inconnu, de changer de pays, de région et de club. Mais j’ai été accueilli de la meilleure des manières ici. Tout s’est vite très bien passé pour moi à Côme», nous a avoué cette semaine Maxence Caqueret, lors d’un long entretien à retrouver en intégralité ce vendredi sur notre site. Il y évoquera sa nouvelle vie à Côme, sa relation avec Cesc Fabregas, sa saison, l’équipe de France ou encore la nouvelle génération de Gones qui pointe le bout de son nez entre Rhône et Saône.