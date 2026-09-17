Allemagne : Jürgen KIopp explique l’absence de Paris Brunner

Avec 3 buts en 4 matchs de Ligue 1, Paris Brunner pouvait légitimement prétendre à une place en équipe d’Allemagne, encore plus avec cette double liste de Jürgen Klopp. Au final, 44 joueurs ont été convoqués, mais pas le Monégasque. L’attaquant de 20 ans devra patienter un peu, lui qui devrait rejoindre les Espoirs durant la trêve internationale.

La suite après cette publicité

« Il sera peut-être avec les U21, sourit le sélectionneur en conférence de presse. Nous n’avions tout simplement plus de place. Mais nous avons évoqué son cas. » D’autres attaquants comme Denis Undaz n’ont pas non plus été appelés. C’est sans doute partie remise pour le Monégasque, surtout s’il poursuit son très bon début de saison.