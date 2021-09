Éliminatoires Mondial 2022 : Ferran Torres, le faux n° 9 qui adore marquer

La suite après cette publicité

Marquer des buts sans n° 9, ce n'est pas si difficile. Demandez donc à Pep Guardiola, sacré champion d'Angleterre avec Manchester City la saison passée sans véritable pointe de référence. Luis Enrique, sélectionneur de l'Espagne, s'est clairement inspiré de son compatriote, offrant un rôle similaire à Ferran Torres.

Le jeune attaquant de 21 ans n'est pas un avant-centre de formation, loin de là. Mais depuis son arrivée chez les Skyblues à l'été 2020 pour près de 40 M€, l'ancien Valencian évolue souvent dans cette position. Avec un certain bonheur (13 réalisations toutes compétitions confondues en 2020/21).

Sur les traces de Villa

Depuis la reprise, la réussite est toujours au rendez-vous. Avec un doublé contre Arsenal (5-0, 3e journée de Premier League), l'Ibère a parfaitement lancé son exercice 2021/22. Une forme qu'il a confirmée avec la Roja. Buteur contre la Géorgie (4-0), le natif de Foyos a récidivé ce mercredi face au Kosovo pour valider la victoire des siens (0-2).

Une jolie performance puisque, grâce à ce but, Ferran Torres compte désormais 10 réalisations en 20 sélections, soit un but tous les deux matches. Il est devenu le plus jeune joueur à atteindre ce total avec la sélection, effaçant la légende Raul des tablettes. Une moyenne assez élevée et des temps de passage similaires à ceux d'un certain David Villa, meilleur buteur de l'histoire de la Roja avec 59 pions. Pas mal pour un faux n° 9 !