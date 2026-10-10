Real Madrid : le malaise grandit autour de Kylian Mbappé !
Alors que Kylian Mbappé espère décrocher le Ballon d’Or, un malaise grandirait entre l’attaquant français et le Real Madrid. Selon la presse espagnole, le joueur serait déçu par le manque de soutien de son club dans cette course individuelle, au moment où le FC Barcelone afficherait son appui à Lamine Yamal. Une situation qui pourrait accentuer la frustration du Français.
Malgré le soutien affiché par José Mourinho, Kylian Mbappé traverse une période délicate au Real Madrid. À l’approche de la remise du Ballon d’Or, l’attaquant français aurait, en effet, le sentiment de ne pas être suffisamment soutenu par son club. Alors qu’il espère décrocher la première récompense individuelle majeure de sa carrière, le manque de soutien perçu au sein de la Maison Blanche pourrait accentuer sa frustration.
Comme rapporté par Mundo Deportivo ce samedi matin, le Français aurait notamment été surpris par la manière dont le club a géré cette période, lui qui espérait bénéficier d’un appui plus clair dans la course au Ballon d’Or. Arrivé à Madrid avec d’immenses ambitions, Mbappé veut s’imposer comme le leader du projet sportif et confirmer son statut parmi les meilleurs joueurs du monde.
Mbappé ne se sent pas soutenu
En interne, la situation soulève également des interrogations sur la place accordée à Mbappé dans l’équilibre collectif. Entre les attentes élevées, la concurrence au sein de l’effectif et la pression des résultats, l’attaquant doit trouver ses repères dans un environnement où les exigences sont permanentes. Un contexte qui pourrait nourrir le sentiment de ne pas être pleinement épaulé.
Il convient malgré tout de préciser que ce malaise ne signifie pas nécessairement une rupture totale avec le Real Madrid. Mbappé, envoyé du côté de Liverpool ces dernières semaines, reste attendu comme l’un des piliers du club, et ses performances sur le terrain seront déterminantes pour dissiper les doutes. Reste à savoir si la direction madrilène saura lui apporter le soutien espéré et éviter que cette frustration ne prenne davantage d’ampleur. En attendant, le capitaine des Bleus aura lui à cœur de briller, ce soir, lors de la réception de Villarreal.
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