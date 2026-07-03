Pronostics Argentine-Cap Vert : le coup parfait à tenter ce 4 juillet

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C’est peut-être le seizième de finale le plus déséquilibré. L’Argentine, l’un des favoris pour la victoire finale, est opposé au Cap Vert, l’un des petits poucets de la compétition. Qui a quand même réussi l’exploit de terminer 2e de sa poule, derrière l’Espagne mais devant l’Uruguay et l’Arabie saoudite, avec 3 matches nuls. Pour optimiser vos gains, la rédaction de FM a sélectionné la formule la plus intéressante et le coup parfait à tenter autour de cette affiche, à savoir : le pari "l’Argentine gagne et Lionel Messi met 2 buts ou plus coté à 3,25 chez Winamax qui vous rembourse votre 1er pari en CASH jusqu’à 100€ s’il est perdant !.

Car oui, s’il faut rendre hommage au Cap Vert pour son joli parcours, on voit mal l’Argentine passer à côté de son match. Au contraire, l’Albiceleste a l’occasion de se régaler offensivement, et de permettre à Lionel Messi de s’envoler au classement des buteurs, où il a vu Kylian Mbappé le rejoindre avec 6 buts inscrits. Clairement, la Pulga sera la menace offensive numéro 1 de l’Argentine, et peut profiter de ce match pour gonfler ses statistiques au maximum !

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