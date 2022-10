Thierry Henry n'a pas de doute sur la future destination de Zinedine Zidane

L'actuel adjoint des Diables Rouges de la Belgique et ancien champion du monde 98 avec Bleus Thierry Henry (46 ans) a été interrogé sur la future destination de Zinedine Zidane en tant qu'entraîneur. Interrogé sur CBS Sports, il lui a été demandé si son ancien coéquipier en équipe de France allait rejoindre son ancien club, la Juve : « je pense qu’il attend l’équipe nationale. Je ne vais donc pas aller là-bas. Je ne pense pas qu’il ira là-bas [la Juventus]. Je pense qu’il attend une chose et une seule chose, et c’est l’équipe nationale ». Pour rappel, "Zizou" a annoncé récemment qu'il allait bientôt faire son retour sur un banc de touche.

Également consultant bord de terrain en Ligue 1 pour Prime Vidéo, l'ancienne légende des Gunners d'Arsenal a répondu à une nouvelle question, à propos de la disponibilité du poste de sélectionneur en bleu. « Je ne sais pas vraiment, mais Zizou attend. Il a été lié à beaucoup de clubs et ça n’est jamais arrivé. Je ne pense pas que Zizou voudrait aller dans un club, je le vois attendre l’équipe nationale et c’est tout à fait logique » explique Henry.