Arsenal : Kieran Tierney supervisé par le Real Madrid

Selon le média anglais 90min, le Real Madrid serait très intéressé par le latéral gauche d’Arsenal Kieran Tierney. L’Écossais de 24 ans a même été supervisé à plusieurs reprises durant le mois de janvier et février par Juni Calafat, le dénicheur de talent madrilène qui a notamment fait venir à Madrid Rodrygo et Vinicius. Le scout du Real a observé également Bukayo Saka mais aurait été plus impressionné par Tierney.

L’intelligence tactique, la qualité technique et la polyvalence du latéral qui peut également jouer le rôle de défenseur central ont été fortement appréciées. Le Real recherche activement un remplaçant au Brésilien Marcelo dont le contrat avec le club expire en juin prochain. Depuis le début de la saison, Kieran Tierney a disputé 22 matches avec Arsenal, inscrit un but et délivré trois passes décisives.