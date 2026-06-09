Le communiqué du Sénégal après le contrôle de sa délégation aux États-Unis

Les images ont fait le tour du monde. À leur arrivée à l’aéroport, en Caroline du Nord, la délégation sénégalaise a été accueillie par la douane américaine. On y voit joueurs et staff technique être contrôlés, passés au détecteur de métaux à même le tarmac. Ces méthodes ont fait réagir, d’autant que les Lions de la Teranga n’ont pas été les seuls à avoir été reçus de cette manière-là. Seulement, la fédération a souhaité clarifier la situation. «Contrairement à certaines informations relayées, ce contrôle ne s’est pas déroulé à l’arrivée de l’équipe à San Antonio, mais bien au moment de l’embarquement à l’aéroport de Raleigh le dimanche 07 juin 2026, avant le départ du vol», entame le communiqué.

La suite après cette publicité

Selon la délégation, le bus s’est directement rendu sur le tarmac, plutôt que «de transiter par les zones habituelles de l’aérogare et les salles d’embarquement. (…) Cette disposition visait essentiellement à optimiser le temps de déplacement de la délégation et à faciliter son embarquement à bord du vol privé à destination de San Antonio, a encore indiqué la fédération sénégalaise. Nous tenons à souligner que cette procédure s’est déroulée dans le respect des règles de sûreté aéroportuaire en vigueur et qu’aucun incident particulier n’a été signalé».