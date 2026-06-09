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Le communiqué du Sénégal après le contrôle de sa délégation aux États-Unis

Par Maxime Barbaud
1 min.
Thiaw @Maxppp

Les images ont fait le tour du monde. À leur arrivée à l’aéroport, en Caroline du Nord, la délégation sénégalaise a été accueillie par la douane américaine. On y voit joueurs et staff technique être contrôlés, passés au détecteur de métaux à même le tarmac. Ces méthodes ont fait réagir, d’autant que les Lions de la Teranga n’ont pas été les seuls à avoir été reçus de cette manière-là. Seulement, la fédération a souhaité clarifier la situation. «Contrairement à certaines informations relayées, ce contrôle ne s’est pas déroulé à l’arrivée de l’équipe à San Antonio, mais bien au moment de l’embarquement à l’aéroport de Raleigh le dimanche 07 juin 2026, avant le départ du vol», entame le communiqué.

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Selon la délégation, le bus s’est directement rendu sur le tarmac, plutôt que «de transiter par les zones habituelles de l’aérogare et les salles d’embarquement. (…) Cette disposition visait essentiellement à optimiser le temps de déplacement de la délégation et à faciliter son embarquement à bord du vol privé à destination de San Antonio, a encore indiqué la fédération sénégalaise. Nous tenons à souligner que cette procédure s’est déroulée dans le respect des règles de sûreté aéroportuaire en vigueur et qu’aucun incident particulier n’a été signalé».

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