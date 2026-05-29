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Ligue 1

Lens cible un ancien joueur de Ligue 1

Par Jordan Pardon
1 min.
Pierre Sage et Jean-Louis Leca @Maxppp

Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, Lens s’active déjà sur le mercato. Alors que les départs de Wesley Saïd à Al-Shamal et d’Adrien Thomasson à Rennes sont déjà actés, le club artésien travaille dans le sens des arrivées. Selon les informations du Parisien, Giulian Biancone serait ainsi pisté.

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Formé à l’AS Monaco, le défenseur de 26 ans peut évoluer aussi bien dans l’axe qu’à droite. Il présente l’avantage de connaître la Ligue 1 et d’avoir l’expérience européenne grâce à son passage à l’Olympiakos. Cette saison, l’ancien international espoir français U19 a disputé 27 matchs pour 2 buts avec le club grec, où il évolue depuis 2023.

Pub. le - MAJ le
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