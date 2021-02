PSG : Leonardo défend l'hygiène de vie de Neymar

Actuellement blessé, Neymar a encore fait parler de lui. Et encore une fois, c’est l’hygiène de vie du Brésilien qui a été pointée du doigt. Le numéro 10 du Paris Saint-Germain se blesse-t-il trop souvent parce qu’il ne prend pas assez soin de son corps ? Ce sujet a été évoqué en boucle par les médias. Et ce ne sont pas ses tweets nocturnes (il commente une émission de télé-réalité brésilienne) qui ont arrangé les choses. Interrogé sur ce point précis, le directeur sportif du club de la capitale, Leonardo, a tenu à défendre son compatriote.

La suite après cette publicité

« Ça me gêne un peu. J'ai entendu de tout. Il s'est blessé. Beaucoup de joueurs sont blessés, pas seulement au PSG. Il y a eu des remarques sur son hygiène de vie tout ça. Ça fait un an que les gens ne peuvent pas sortir ! S'il s'est blessé à cause de l'hygiène de vie, alors qu'est-ce qu'il fait chez lui ? Personne ne sort ! Neymar, on sait sa vie, son histoire, il est différent par rapport à la manière d'être. Mais honnêtement, l'engagement de Neymar ces derniers temps est irréprochable, on n'a rien à dire par rapport à son engagement, à son intérêt. Il est dedans, et c'est important. Ce qu'on dit sur son hygiène de vie ce sont des lieux communs. Ce n'est pas juste. Neymar a été très engagé, il nous a beaucoup donné et il va continuer à le faire », a-t-il confié à France Bleu.