Ligue des Champions

PSG : la réaction à chaud de Marquinhos

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Marquinhos célèbre son but face à l'Atalanta @Maxppp

Et de 500 pour Marquinhos, qui a atteint ce chiffre impressionnant, et bien sûr record, avec le PSG, son nombre de matches disputés. Et il voulait marquer le coup avec une victoire contre Tottenham. Cela a été le cas, même si, en tant que défenseur, il n’a pas forcément apprécié le scénario fou (5-3). « Je voulais qu’on ne prenne pas de buts, mais bon. On a gagné, je pense que l’équipe a été dedans. Tottenham a bien préparé ce match et a exploité nos petits points faibles. L’équipe est restée dans le match, c’était un match spécial pour moi, je voulais vraiment gagner, je l’ai dit dans les vestiaires ».

Le capitaine parisien a poursuivi : « l’attitude était là. On sait qu’il faut donner 100% en Ligue des Champions. On était présent. On n’a rien lâché jusqu’à la fin, on l’a montré l’année dernière. C’est un bon état d’esprit que le coach nous amène de plus en plus. »

Pub. le - MAJ le
