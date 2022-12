CdM 2022 : deux nouvelles affiches des huitièmes sont connues

Les groupes E et F ont connu leur dénouement lors de cette troisième journée de la phase de poules. Plus tôt dans la journée, le Maroc a terminé en tête de la poule F, devant la Croatie et la Belgique. Une performance XXL, même si les Lions de l’Atlas vont hériter d’un très gros poisson.

La suite après cette publicité

En effet, l’Espagne a été battue par le Japon à la surprise générale (1-2). Passée tout près de l’élimination, la Roja termine deuxième du groupe E, derrière le Japon. Résultat : la Croatie affrontera les Nippons, tandis que Marocains et Espagnols se batailleront.

Les huitièmes de finale connus :