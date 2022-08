Leicester : Jamie Vardy prolonge jusqu'en 2024

En fin de contrat en 2023 avec Leicester, Jamie Vardy (35 ans) a officiellement prolongé son aventure avec la formation anglaise. Ce samedi, les Foxes ont, en effet, annoncé la nouvelle via un communiqué officiel. L'attaquant international anglais (26 sélections) est désormais lié jusqu'en juin 2024.

Arrivé en 2012 en provenance de Fleetwood (D3 anglaise), Jamie Vardy a inscrit 164 buts sous le maillot de Leicester, ce qui fait de lui le troisième meilleur buteur du club. «Leicester City Football Club est ravi de confirmer que Jamie Vardy a accepté une prolongation de contrat avec les Foxes jusqu’en juin 2024», peut-on lire dans le communiqué de LCFC.

Plenty more 🐐 to come 🤗#VardyParty2024