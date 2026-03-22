Arsenal - Manchester City : les compositions officielles

Ce dimanche, la finale de la Carabao Cup 2025/2026 nous offre une jolie finale entre Arsenal et Manchester City. À Wembley, les Gunners s’articulent dans un 4-3-3 avec David Kepa Arrizabalaga dans les cages derrière Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes et Piéro Hincapié. Le milieu de terrain est assuré par Declan Rice, Martin Zubimendi et Kaï Havertz. Devant, Viktor Gyökeres est soutenu par Bukayo Saka et Leandro Trossard.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Sky Blues s’organisent dans un 4-2-3-1 avec James Trafford qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Nathan Aké et Nico O’Reilly en défense. Rodri et Bernardo Silva composent l’entrejeu. En pointe, Erling Haaland est accompagné par Antoine Semenyo, Rayan Cherki et Jérémy Doku.

Les compositions

Arsenal : Arrizabalaga - White, Saliba, Gabriel, Hincapie - Rice, Zubimendi, Havertz - Saka, Gyokeres, Trossard

La suite après cette publicité

Manchester City : Trafford - Nunes, Khusanov, Aké, O’Reilly - Rodri, Bernardo - Semenyo, Cherki, Doku - Haaland