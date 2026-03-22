Menu Rechercher
Commenter
League Cup

Arsenal - Manchester City : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Mikel Arteta dans les bras de Pep Guardiola @Maxppp
Arsenal 0-2 Man City

Ce dimanche, la finale de la Carabao Cup 2025/2026 nous offre une jolie finale entre Arsenal et Manchester City. À Wembley, les Gunners s’articulent dans un 4-3-3 avec David Kepa Arrizabalaga dans les cages derrière Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes et Piéro Hincapié. Le milieu de terrain est assuré par Declan Rice, Martin Zubimendi et Kaï Havertz. Devant, Viktor Gyökeres est soutenu par Bukayo Saka et Leandro Trossard.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Sky Blues s’organisent dans un 4-2-3-1 avec James Trafford qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Nathan Aké et Nico O’Reilly en défense. Rodri et Bernardo Silva composent l’entrejeu. En pointe, Erling Haaland est accompagné par Antoine Semenyo, Rayan Cherki et Jérémy Doku.

Les compositions

Arsenal : Arrizabalaga - White, Saliba, Gabriel, Hincapie - Rice, Zubimendi, Havertz - Saka, Gyokeres, Trossard

La suite après cette publicité

Manchester City : Trafford - Nunes, Khusanov, Aké, O’Reilly - Rodri, Bernardo - Semenyo, Cherki, Doku - Haaland

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

League Cup
Arsenal
Man City

En savoir plus sur

League Cup League Cup
Arsenal Logo Arsenal FC
Man City Logo Manchester City FC
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier