Équipe de France : la soirée cauchemardesque de Malo Gusto !

Cela fait plusieurs rassemblements que les couloirs constituent un véritable chantier pour l’Équipe de France. Et ce n’est pas cette soirée à Milan qui va arranger les choses. À San Siro, les Bleus ont pourtant bien entamé leur rencontre, avant de petit à petit perdre pied et de concéder leur première défaite de l’ère Zinedine Zidane (3-1), à l’occasion de cette 5e journée de Ligue des Nations. Dans cette débâcle, Malo Gusto a particulièrement souffert. Aligné dans le couloir droit, le latéral de Chelsea a multiplié les approximations, peinant à contenir les offensives italiennes.

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L’ancien Lyonnais avait pourtant une belle occasion de se refaire une santé, après un début de saison compliqué en club. Loin d’être un titulaire indiscutable cette saison sous Xabi Alonso, il avait été tout de même appelé par ZZ pour pallier la blessure de Jules Koundé. « Il était le joueur suivant sur ma liste. Il connaît la sélection. Il a certes moins de temps de jeu en ce moment, mais il a déjà l’expérience de ce niveau. C’est donc l’occasion de lui donner la possibilité de revenir en Bleu », justifiait le sélectionneur français lorsqu’il était interrogé sur son choix de sélectionner Gusto. Une opportunité manquée. Pris dans son dos, dépassé dans les duels et incapable de sécuriser son côté, le joueur de 23 ans a été sans doute le pire joueur français sur le terrain.

Une occasion manquée pour Gusto

Fautif sur le premier but italien signé Pio Esposito après avoir été débordé sur son côté (26e) par Cambiaghi, Malo Gusto a ensuite provoqué un penalty, certes manqué par Sebastiano Esposito. Deux situations qui ont lourdement pesé dans sa prestation, alors que le latéral était grandement attendu. Incapable de rassurer défensivement, il ne remportait son premier duel… qu’à la 47e minute de jeu (2 sur 6). De quoi accentuer son match complètement à l’envers, en plus de ses huit ballons perdus et de ses trois fautes commises. À la 77e minute, son calvaire prenait fin avec l’entrée de l’appelé de dernière minute, Saël Kumbedi, deux minutes après le deuxième but italien, venu de son côté avec ce centre de Dimarco pour Esposito (63e).

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Dézingué de tous les côtés, il a toutefois été épargné par son entraîneur qui a préféré faire un bilan général de la rencontre : « il y a eu des belles choses, notamment en première mi-temps. Après, on a fait de moins bonnes choses. Notamment dans les duels et dans les 1 contre 1, on a été un peu moins bien… Le début de deuxième mi-temps est bon aussi. C’est vrai que quand on a été en difficulté, on n’a pas su réagir et rester dans le cadre de jeu mis en place. On l’a fait en première, et après quand ils ont pris l’avantage, on s’est un peu dispersés, aussi sur le plan défensif. » Alors qu’aucun joueur ne se détache pour le moment sur le côté droit, Malo Gusto semble avoir grillé ses cartes lors de ce premier match. Il traverse même à l’inverse une période très difficile en sélection, puisque la France a encaissé huit buts lors de ses 166 dernières minutes de jeu avec lui sur la pelouse. Pas sûr qu’il soit reconduit dimanche contre la Turquie.