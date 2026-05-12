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Le Real Madrid annonce une conférence de presse exceptionnelle de Florentino Pérez à 18h

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Florentino Pérez @Maxppp

C’est la crise au Real Madrid et beaucoup d’observateurs ou d’amoureux du club merengue ont regretté l’absence de communication de Florentino Pérez. Eh bien tout ce petit monde va être servi puisque le club espagnol vient d’annoncer que son président va tenir une conférence de presse cet après-midi.

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Real Madrid C.F.
Comunicado oficial.
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«Le Real Madrid C. F. annonce que cet après-midi, à 18 h, notre président, Florentino Pérez, se présentera dans la salle de presse de la Ciudad Real Madrid à l’issue de la réunion du conseil d’administration et tiendra une conférence de presse devant les médias», peut-on lire dans le communiqué publié par la Casa Blanca.

Pub. le - MAJ le
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