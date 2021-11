OL : le point infirmerie de Peter Bosz avant l'OM

Dimanche soir, l'Olympique Lyonnais accueille l'OM au Groupama Stadium en clôture de la 14ème journée de Ligue 1. L'occasion pour l'OL de remettre les pendules à l'heure après la gifle reçue à Rennes avant la trêve internationale (4-1). Présent en conférence de presse, Peter Bosz en a profité pour effectuer un petit point infirmerie.

La suite après cette publicité

Et confirmé le forfait de Léo Dubois victime d'une lésion musculaire à l'ischio jambier droit. « On a deux joueurs qui ne se sont pas entraînés : Damien (Da Silva) qui a mal au dos et Léo (Dubois) qui est sorti avec l’équipe de France. Leo, c’est sûr qu’il ne va pas jouer, » a ainsi commenté le technicien néerlandais. Un doute subsiste donc encore sur un potentiel forfait de Da Silva dimanche.

Pour cet Olympico, avec Parions Sport en Ligne nous vous offrons 10€ (sans dépôt) et le bonus de bienvenue avec le code FM160. Misez 160€ sur la victoire de l’OM pour tenter de remporter 568 € (cote à 3,55). (cotes soumises à variation).Créez votre compte Parions Sport en Ligne dès aujourd'hui pour profiter de cette offre exclusive Foot Mercato.