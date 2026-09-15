Kily González, nouveau coach de l’Inter Miami

Après le départ de Javier Macherano et l’intérim de Guillermo Hoyos, l’Inter Miami tient officiellement son nouvel entraîneur. Un nom qui rappellera de bons souvenirs aux amoureux du FC Valence du début des années 2000. La franchise floridienne a en effet décidé de miser sur l’ancien ailier gauche argentin, Kily González (52 ans). Après avoir atteint la finale de la Ligue des Champions à deux reprises (2000, 2001), González a poursuivi sa carrière à l’Inter avant de raccrocher les crampons en 2011, sous le maillot de Rosario Central. Reconverti en coach en 2020, l’ancien Valencian a pris les rênes de Rosario Central, du CA Union et de Platense l’an dernier.

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Listo para trabajar. 🇦🇷🩷 Bienvenido a Miami, Cristian ‘Kily’ González.



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«Cristian « Kily » González est arrivé aujourd’hui en Floride du Sud et s’apprête à prendre officiellement les rênes de l’Inter Miami CF. Une fois les formalités administratives nécessaires réglées, l’entraîneur argentin prendra ses fonctions d’entraîneur principal de l’équipe première du club, dans le cadre d’un contrat qui court jusqu’en juin 2028. Alors que l’Inter Miami se prépare à affronter le club mexicain du CD Cruz Azul mercredi soir dans le cadre de la Campeones Cup, González dirigera ce matin sa première séance d’entraînement, alors que l’équipe entame sa préparation en vue de cette rencontre décisive pour le titre», peut-on lire dans le communiqué publié par le club américain.