Serie A : Jonathan Rowe guide Bologne à Naples

Au Stadio Diego Armando Maradona, Naples a vécu une soirée frustrante face à Bologne lors de cette 36e journée de Serie A. Les visiteurs ont rapidement pris les commandes grâce à Bernardeschi, buteur dès la 9e minute sur une passe de Juan Miranda. Plus réalistes, les hommes d’'Italiano ont ensuite doublé la mise à la 34e minute grâce à un penalty transformé par Orsolini, obtenu après intervention de la VAR. Naples a toutefois réagi juste avant la pause avec un but important de Di Lorenzo dans le temps additionnel (45+2), relançant complètement la rencontre avant le retour aux vestiaires.

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Au retour de la pause, les Napolitains ont poursuivi leur temps fort et ont rapidement égalisé grâce à Alisson Santos, servi par Højlund à la 48e minute. Portés par leur public, les hommes de Conte ont poussé pour prendre l’avantage, mais Bologne est resté dangereux en contre. Alors que le match semblait se diriger vers un nul, Rowe a finalement offert la victoire aux visiteurs dans le temps additionnel (90+1), plongeant le stade dans le silence. Bologne s’est ainsi imposé (3-2) au terme d’un match spectaculaire et cruel pour Naples.