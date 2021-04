La finale de Coupe d'Italie programmée à Reggio d'Émilie

La Lega Serie A a officialisé la décision de disputer la finale de la Coppa Italia à Reggio d'Émilie. L'Atalanta (tombeuse de Cagliari, de la Lazio et de Naples) et la Juventus (qui a battu le Genoa, la SPAL et l'Inter) se disputeront donc le trophée au stade Mapei, qui avait déjà accueilli la Super Coupe d'Italie en janvier dernier.

La finale de la 73e édition du tournoi se jouera le soir du 19 mai dans le stade qui accueille habituellement les matchs de Sassuolo. La Super Coupe d'Italie avait été organisée au même endroit le 20 janvier dernier, avec des Bianconeri vainqueurs de Naples (2-0). La Juventus est leader au palmarès avec 13 titres, alors que la Dea n'a remporté que l'édition de 1963.