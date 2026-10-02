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UEFA Nations League

Italie : la réaction émue de Gianluigi Donnarumma pour son retour à Paris

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Gianluigi Donnarumma @Maxppp
France 1-1 Italie

Ce vendredi soir, l’Italie est allée chercher un match nul précieux à Saint-Denis face à l’Équipe de France (1-1). Un résultat positif qui aurait été impossible sans Gianluigi Donnarumma, auteur de sept arrêts sur les huit tirs cadrés des Bleus. Homme du match selon la rédaction de FM, le portier de Manchester City est revenu avec émotion sur son retour à Paris, alors qu’il a évolué au PSG entre 2021 et 2025.

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« C’est toujours un plaisir de revenir à Paris, ça a été un match très spécial pour moi. C’est fantastique de voir beaucoup de mes amis. On a fait un grand match. C’est un plaisir de venir au Stade de France, avec une très bonne ambiance. Tous les arrêts sont difficiles. Je pense que sur la frappe de Rabiot, c’est le plus difficile. Je suis très content d’aider mon équipe à faire un grand match ici. »

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