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Amical : les Comores A s’inclinent face aux U23 du Maroc

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
@Maxppp

Si certaines séléctions se préparent pour la Coupe du Monde, d’autres nations se servent de cette trêve estivale pour avancer dans leur préparation. C’est notamment le cas des Comores, qualifiés à la dernière CAN, et qui continuent de se développer. Après l’annulation de son match face au Rwanda pour des raisons sanitaires (au Maroc), les hommes d’Hubert Velud ont affronté l’équipe U23 du Maroc ce samedi.

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Emmenés par Zaydou Youssouf, Warmed Omari ou encore Rafiki Said, les Cœlacanthes se sont inclinés face à l’équipe U23 des Lions de l’Atlas. Les deux Rennais Yassir Zabiri et Abdelhamid Ait Boudlal, absents du groupe du Maroc A pour la Coupe du Monde, ont disputé la rencontre. Zabiri s’est offert un doublé dans ce matc (2-1) qui ne compte pas comme une date FIFA.

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