Real Madrid : Chelsea pense à Eden Hazard...

Voilà un an et demi qu'Eden Hazard est joueur du Real Madrid. Et pour l'instant, le bilan est plutôt mauvais. Entre blessures à répétition, moqueries sur un prétendu surpoids et prestations tout juste correctes lorsqu'il peut jouer, l'international belge n'a convaincu personne pour l'instant, comme il est loin d'avoir justifié le lourd investissement (plus de 100 millions d'euros) réalisé par les Merengues.

Et les choses ne s'arrangent pas, puisque le joueur s'est récemment blessé à la cuisse et va manquer, au grand minimum, un mois de compétition, alors que les pires estimations évoquent une absence pouvant monter jusqu'à six semaines après ce nouveau souci musculaire. Clairement, du côté de Madrid, on commence à en avoir marre. Et voilà que la radio Onda Cero publie une information pour le moins intéressante.

Le Real Madrid ne veut pas vendre... pour l'instant

Le média ibérique dévoile ainsi que du côté de Chelsea, on n'oublie pas le Belge. Les deux parties discutent régulièrement, et ces dernières semaines, elles ont été bien plus loin que de simples échanges de politesses. Le Real Madrid ne pense aujourd'hui pas à le vendre, mais si ça ne dépendait que de Marina Granovskaia (directrice du club londonien), Eden Hazard serait déjà de retour à Stamford Bridge.

Les Blues peuvent espérer un changement d'avis de Florentino Pérez, notamment parce que le Belge est aujourd'hui le joueur le mieux payé de l'effectif, pour un rendement sportif très insuffisant. A l'heure où les Merengues cherchent à faire des économies, un départ de l'ancien du LOSC ferait logiquement du bien aux finances madrilènes. Affaire à suivre...