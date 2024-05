Brésil, Real Madrid : énorme inquiétude pour Endrick

Le 15 décembre 2022, le Real Madrid a officialisé la signature d’Endrick. Présenté comme un grand espoir du football brésilien, le jeune homme a été recruté par Juni Calafat, le dénicheur de talents des Merengues en Amérique du Sud. Pour doubler et battre la concurrence, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu ont mis plus de 70 millions d’euros sur la table, bonus compris. Mais le footballeur auriverde, encore mineur, est resté à Palmeiras. Il rejoindra les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu une fois majeur, soit le 21 juillet prochain.

Une blessure préoccupante

En attendant, le natif de Brasilia a déjà fait quelques excursions à Madrid, où il a pu visiter le centre d’entraînement de Valdebebas, assister à une rencontre au stade ou encore faire connaissance avec Carlo Ancelotti et ses futurs coéquipiers. Un avant-goût de ce qu’il va vivre dans quelques mois. En attendant, Endrick continue de faire des merveilles à Palmeiras, où il a marqué deux buts et délivré une passe décisive en dix rencontres toutes compétitions confondues (hors championnat Paulista). Sa dernière apparition a d’ailleurs eu lieu hier soir en Copa Libertadores face à l’Independiente del Valle.

Si son équipe s’est imposée 2 à 1, le joueur de 17 ans a dû quitter le terrain à l’heure de jeu. Touché à la jambe droite, visiblement à la cuisse, il est sorti en pleurs et sur une civière. Puis, il s’est assis sur le banc quelques minutes après, lui qui avait une poche de glace sur la jambe. Mais son visage fermé traduisait son inquiétude. Il faut dire qu’une longue absence pourrait chambouler ses plans initiaux, puisqu’il devait encore jouer 3 voire 4 rencontres avec Palmeiras avant de rejoindre le Brésil pour entamer la préparation pour la prochaine Copa América avec le Brésil.

Le Brésil et Madrid sont dans l’attente

Il devait ensuite profiter de quelques jours de vacances avant de rejoindre le Real Madrid. Cette blessure l’inquiète, comme elle préoccupe les clubs et la sélection concernés. Hier soir, Abel Ferreira, son entraîneur à Palmeiras, a confié à son sujet : «concernant Endrick, je ne sais toujours pas ce qui lui est arrivé. Je sais qu’il souffrait beaucoup. J’espère que ce n’est rien de grave, car il mérite tout le meilleur, il nous aide beaucoup. C’est un exemple pour nous.» Globo Esporte a précisé qu’il doit passer des examens approfondis ce jeudi pour déterminer la nature exacte de sa blessure et la durée de son indisponibilité. En Espagne, où on suit chaque match d’Endrick depuis des mois, cette blessure fait forcément couler de l’encre ce jeudi matin.

À Madrid, AS a écrit : «alerte rouge avec Endrick ! Le jeune attaquant a quitté le match contre Palmeiras blessé et sur civière. Déjà sur le banc, on le voyait avec un air extrêmement préoccupé.» Idem pour Marca, qui a lâché : «Endrick sort sur une civière blessé à la veille de la Copa América. Le 9 a demandé le remplacement vers la 60e minute et s’est rendu sur le gazon de l’Allianz Parque de São Paulo avec la jambe droite tendue et les mains sur la tête.» En Catalogne, «Mundo Deportivo» a aussi évoqué sa blessure : «Alarme au Real Madrid : Endrick sort sur une civière blessé.» Dans la capitale espagnole comme au Brésil, on doit prier pour que cela ne soit rien de grave.