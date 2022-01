Real Madrid : David Alaba revient sur ses premiers mois

Arrivé au Real Madrid l'été dernier après douze saisons passées au Bayern Munich, David Alaba (29 ans) s'est engagé pour cinq saisons avec le club merengue et a déjà disputé 23 rencontres et inscrit 2 buts. Dans les colonnes du journal autrichien Kurier, le latéral gauche a raconté ses premiers mois sous ses nouvelles couleurs et assure que le club madrilène lui a donné le numéro 4, porté précédemment par Sergio Ramos.

«Je porte ce numéro avec fierté et c'est comme une motivation supplémentaire. Il était également clair pour moi que les attentes à mon égard seraient encore plus grandes Beaucoup (dans l'équipe) ne parlent pas anglais, ce qui m'oblige à parler espagnol. (Mais) donner une interview (en espagnol) serait autre chose, a-t-il déclaré, avant d'expliquer son choix d'avoir quitté le Bayern. Munich est ma deuxième maison après y avoir passé 13 ans. J'ai joué un rôle important dans le club et l'équipe. Jusqu'à ce que je devienne un joueur de premier plan, j'ai appris à connaître le club et la ville de fond en comble. J'ai beaucoup d'amis à Munich. J'ai dû renoncer à beaucoup de confort (avec le déménagement à Madrid)».