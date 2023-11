MU : Marcus Rashford écarté à la dernière minute contre Fulham

En pleine crise de résultats, avec notamment une lourde défaite dans le derby face à City (0-3), Manchester United doit se relever à Fulham ce samedi après-midi, à l’occasion de la 11e journée de Premier League. Cependant, le club est également sous tension en coulisses puisque Marcus Rashford a été aperçu en boite de nuit, après la débâcle lors du derby. Interrogé vendredi en conférence de presse à son sujet, Erik ten Hag a publiquement pointé du doigt son joueur.

La suite après cette publicité

Et à quelques minutes du coup d’envoi de la rencontre contre Fulham, on apprenait que Marcus Rashford ne figurait pas dans l’équipe de Man Utd. Difficile de savoir si cela est lié à sa sortie polémique, mais il s’agirait plutôt d’une blessure. Selon Erik ten Hag, il serait indisponible en raison d’un coup violent reçu à la jambe, à l’entraînement. Cette décision ne serait pas liée à une affaire de la «party», puisque le joueur aurait été titularisé s’il était à 100%, selon son coach. À noter également que Raphaël Varane et Mason Mount sont sur le banc.