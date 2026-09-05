Ligue 3 : Thionville nouveau leader avec La Roche-sur-Yon, El Khoumisti porte encore Caen

Après le match nul entre Rouen et Valenciennes jeudi soir (1-1), la 5e journée de Ligue 3 se clôturait ce samedi avec un grand multiplex de 8 matchs. Honneur au haut du tableau avec le long déplacement de Thionville à Concarneau qui a abouti sur un nul 2-2. Les Thoniers avaient pris le meilleur départ en prenant un break d’avance mais la lumière s’est éteinte au retour des vestiaires avec deux buts encaissés coup sur coup. En ramenant ce point de Bretagne, le promu poursuit son surprenant début de saison en prenant la 1ère place grâce à une meilleure différence de buts sur Rouen et La Roche-sur-Yon. Les Vendéens, autres surprises de ce début de saison, ont été accrochés à domicile par QRM 1-1, malgré une seconde période qu’ils ont dominée assez nettement.

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Vainqueur sur la pelouse de Bourg-en-Bresse (2-0) grâce à un doublé de l’irrésistible El Khoumisti, déjà auteur de ses 6e et 7e buts de la saison, Caen monte au 4e rang, 2 longueurs derrière le trio de tête. Les Normands tiennent le rythme en ce début de saison. Conséquence de son match nul concédé à domicile 0-0 face à Aubagne, Paris 13 descend à la 8e place. Le Puy-en-Velay et Orléans se quittent sur un nul 1-1. Versailles essuie lui un second revers cinglant. Cette fois, le club des Yvelines a chuté à domicile 3-0 face à Cannes. Amiens confirme son redressement en allant gagner assez largement sur la pelouse de Bastia 3-0, et poursuit sa remontée au classement (7e). Enfin, Fleury remporte enfin son premier match de la saison et de quelle manière. Les Franciliens ont cogné la nouvelle lanterne rouge de Ligue 3, Villefranche Beaujolais, 6-1, et sortent de la zone rouge.

Les résultats des matchs de 15h :

Bastia 0 - 3 Amiens : Boissier (1e), Zilliox (csc 45e+4), Colin (60e)

Bourg-en-Bresse 0 - 2 Caen : El Khoumisti (36e, 51e)

Concarneau 2 - 2 Thionville Lusitanos : Janno (7e), Etcheverria (34e) ; Wanduka (57e), Gobitaka (58e)

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Fleury 6 - 1 Villefranche Beaujolais : Farade (3e), Lavigne (19e), Verdier (28e, 59e, 69e), Badin (74e) ; Sabihi (82e)

La Roche-sur-Yon 1 - 1 QRM : Beaulieu (47e) ; Jean-Marie (41e)

Le Puy-en-Velay 1 - 1 Orléans : Gauthier (38e) ; Khous (4e)

Paris 13 Atlético 0 - 0 Aubagne

Versailles 0 - 3 Cannes : Noc (30e), Morante (50e), Oggad (75e)