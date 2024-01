PSG : les accusations sur le transfert de Neymar ne plaisent pas à Nasser Al-Khelaïfi

Même blessé, Neymar continue à faire parler de lui. Cette fois, le Brésilien n’est pas directement mis en cause. C’est plutôt le PSG qui, lors du transfert de la star en provenance du FC Barcelone à l’été 2017, aurait bénéficié d’un coup de pouce du gouvernement d’alors, notamment de celui qui était ministre des comptes publics, Gérald Darmanin, pour échapper à des dizaines de millions d’euros de taxes. L’ancien député du parti majoritaire, Hugues Renson aurait également servi d’intermédiaire entre les différentes parties en échange de cadeaux en nature. Cela pourrait s’apparenter à du trafic d’influence. Nasser Al-Khelaïfi s’est déjà exprimé sur d’autres affaires en course, où le PSG est également cité, et prend à nouveau la parole sur le transfert du Brésilien.

«Croyez-vous que nous le PSG, avec tout ce qu’on a payé en impôts, on a besoin de faire ça pour Neymar ?, interroge avec virulence le président du club dans une interview au Parisien. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas : en France, il n’y a pas de cadre légal pour les rachats des clauses libératoires et quand vous souhaitez en racheter une vous devez forcément vous adresser à ceux qui dirigent en France, au gouvernement. C’est normal. Si vous ne demandez pas, vous êtes stupides. Il n’y a pas de loi, c’est pour ça que je ne comprends pas que les gens inventent cette histoire. Tout est légal, tout est transparent. On n’a pas besoin d’aide.»