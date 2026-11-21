Le Paris Saint-Germain poursuit sa marche en avant. Vainqueurs sur la pelouse de l’OGC Nice (2-3), les hommes de Luis Enrique ont signé une huitième victoire consécutive en Ligue 1 et conforté leur première place au classement. Avec désormais cinq points d’avance sur le LOSC, leur dauphin, les Parisiens ont réalisé une excellente opération comptable. Mais cette soirée azuréenne a également été marquée par une mauvaise nouvelle avec la blessure de Désiré Doué, sérieusement touché à un genou à seulement quatre jours du rendez-vous européen face à la Roma.

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Interrogé après la rencontre, Luis Enrique a notamment salué la réaction de ses joueurs face à une équipe niçoise qui restait sur de bonnes performances à domicile. «on s’attend à ce type de matches contre Nice, ils ont été très bons à domicile sur les cinq derniers matches. Pantaloni fait du bon travail. On a concédé le premier but, c’était plus difficile. Mais j’aime ce caractère, quand on voit les résultats des autres équipes européennes après la trêve internationale. Je ne sais pas si c’est la meilleure équipe du monde… c’est très agréable d’entendre cela», a-t-il lâché sur Ligue 1+.