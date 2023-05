PSG : Nasser Al-Khelaïfi est furieux contre le CUP !

La suite après cette publicité

Le conflit est passé à l’étape supérieure. Après avoir manifesté devant le siège du club à Boulogne-Billancourt, puis devant la maison de Neymar dans les Yvelines, des membres du Collectif Ultras Paris ont rencontré la direction ces dernières heures. Cette dernière avait "puni" le comportement de ses supporters en gelant les 450 places réservées pour le déplacement à Troyes. Forcément cette réunion entre Michel Besnard, le directeur de la sécurité et Victoriano Melero, le secrétaire général, côté PSG, et des représentants du CUP s’annonçait tendue.

Elle n’a abouti sur rien de concret. Les supporters n’ont obtenu aucune garantie sur les sujets chauds du moment, à savoir le déménagement du Parc des Princes au Stade de France, la refonte de la plateforme Ticketplace, ou encore la venue dans l’organigramme d’anciens du club. Tout juste, ils ont obtenu le retour du maillot dit "Hechter" pour la saison 2024/2025 mais le département marketing a poussé dans ce sens. Résultat, le CUP a décidé de boycotter toutes les équipes du PSG jusqu’à la fin de la saison.

À lire

PSG : le communiqué du CUP

Al-Khelaïfi n’a pas aimé

En revanche, les dernières actions de l’association ont mis en rogne Nasser Al-Khelaïfi d’après L’Equipe. Ce dernier avait poussé pour le retour des ultras au Parc des Princes, ce qu’il a réussi à conclure en 2016. Depuis, le président avait presque toujours été préservé mais les récentes actions du CUP l’ont mis en colère. Et pour cause, elles sont remontées jusqu’à Doha où on s’interroge. Selon NAK, les supporters sont allés trop loin cette fois avec ces deux opérations coups de poing devant le siège du club et le domicile de Neymar.

La suite après cette publicité

Il constate également que les leaders du CUP sont en train de perdre le contrôle sur une partie de leurs membres. «Tout le monde pense, et pas seulement Nasser, mais aussi les autres fans, la police, les gens sensés que trop c’est trop de voir les ultras traquer les joueurs jusque devant leur maison», explique une source proche du président Al-Khelaïfi à L’Equipe. Si certains adhérents au CUP, plus sages, espèrent toujours renouer le dialogue, le PSG se demande s’il est toujours bien pertinent d’accepter leur présence en tribunes, alors que plusieurs milliers de personnes sont sur liste d’attente pour pouvoir s’abonner.