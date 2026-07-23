Ismaël Gharbi rebondit en D2 espagnole

Ancien espoir du Paris Saint-Germain, Ismaël Gharbi va découvrir un nouveau championnat cette saison. Après un prêt à Augsbourg où il n’a disputé que 6 rencontres de Bundesliga la saison dernière, l’international tunisien de 22 ans va rebondir en deuxième division espagnole.

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🇹🇳 El internacional tunecino de origen español llega tras disputar el pasado Mundial.



➡️ https://t.co/F6mTbBmyfG#BienvenidoGharbi pic.twitter.com/FYwIcFiXKL — C.D. Leganés (@CDLeganes) July 23, 2026

Il a ainsi été prêté pour une saison à Leganés, équipe qui a terminé seizième de la dernière Liga Hypermotion. Une sorte de retour aux racines pour lui, qui a aussi la nationalité espagnole et a défendu les couleurs du pays ibérique chez les jeunes.