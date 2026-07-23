Menu Rechercher
Commenter 1
Officiel LaLiga Hypermotion

Ismaël Gharbi rebondit en D2 espagnole

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Ismaël Gharbi sous les couleurs de Braga. @Maxppp

Ancien espoir du Paris Saint-Germain, Ismaël Gharbi va découvrir un nouveau championnat cette saison. Après un prêt à Augsbourg où il n’a disputé que 6 rencontres de Bundesliga la saison dernière, l’international tunisien de 22 ans va rebondir en deuxième division espagnole.

La suite après cette publicité

Il a ainsi été prêté pour une saison à Leganés, équipe qui a terminé seizième de la dernière Liga Hypermotion. Une sorte de retour aux racines pour lui, qui a aussi la nationalité espagnole et a défendu les couleurs du pays ibérique chez les jeunes.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

LaLiga Hypermotion
Braga
Leganes
Ismaël Gharbi

En savoir plus sur

LaLiga Hypermotion LaLiga Hypermotion
Braga Logo Sporting Braga
Leganes Logo Leganés
Ismaël Gharbi Ismaël Gharbi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier