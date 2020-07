PSG : Presnel Kimpembe arrose Thomas Tuchel au champagne !

Le contexte particulier de cette finale de Coupe de France entre le PSG et l'ASSE ne se prêtait pas aux effusions de joie habituelles. Mais Presnel Kimpembe n'a pas voulu déroger à la tradition de taquiner son entraîneur Thomas Tuchel. Alors en pleine conférence de presse aux côtés de Thiago Silva et Marquinhos, l'entraîneur allemand ne pouvait pas voir Kimpembe préparer son coup et secouer une bouteille de champagne.

Au plein milieu des questions, le défenseur central a déboulé sur l'estrade et a copieusement arrosé son entraîneur, qui a fait de son mieux pour se défendre. Une manière de mettre une ambiance plus festive alors que Thomas Tuchel venait d'exprimer sa colère au sujet de la blessure de Kylian Mbappé.