Dortmund s’intéresse à un jeune défenseur de Chelsea

Le Borussia Dortmund s’intéresse au défenseur de Chelsea, Aaron Anselmino, pour un prêt. Âgé de 20 ans, l’Argentin a rejoint le club londonien en provenance de Boca Juniors en août 2024 pour environ 17 millions de livres sterling, soit environ pratiquement 20 millions d’euros selon The Athletic. Après un premier prêt à son club formateur, il a été rappelé en janvier, mais n’a disputé que deux rencontres cette saison sous Maresca, en raison notamment de plusieurs blessures aux ischio-jambiers. Chelsea souhaite désormais lui offrir plus de temps de jeu à travers un prêt à l’étranger, Dortmund étant l’un des clubs intéressés.

L’entraîneur de Chelsea, Enzo Maresca, semble ouvert à départ de son joueur dès cet été, il a confirmé cette possibilité en conférence de presse : « c’est un bon joueur, mais il a besoin de jouer, il doit partir (en prêt) et c’est un autre joueur qui attend une solution ». Si ce prêt se concrétisait, Anselmino suivrait le même chemin que Carney Chukwuemeka, déjà prêté la saison passée à Dortmund, dans une stratégie qui permet au club anglais de donner du temps de jeu à ses jeunes talents tout en préparant leur avenir.