Reims-PSG : la réaction à chaud de Marquinhos

Le Paris Saint-Germain poursuit son cavalier seul en Ligue 1 avec un quatrième succès consécutif obtenu à Auguste-Delaune face au Stade de Reims (2-0). Courtisé par le Real Madrid, Kylian Mbappé a levé les doutes sur le terrain en inscrivant un doublé. Interrogé à l'issue de la rencontre, le capitaine Marquinhos ne pouvait cacher sa satisfaction. Le défenseur brésilien en a également profité pour évoquer le cas Mbappé et son importance au PSG.

« C'est parfait, se sont des points importants, on l'a vu la saison dernière se sont des points qui nous ont manqué l'année dernière. Kylian a montré comme il est formidable, il nous a aidé à gagner, Lionel Messi qui rentre, Neymar qui joue aussi son premier match, tout se met en place. Quand toute l'équipe travaille c'est plus facile de bien défendre, cela donne de la confiance à l'équipe, on a réussi à être costaud derrière ce soir. Comment on peut savoir pour Kylian ? Nous on veut qu'il reste, il a montré comme il est important pour nous, s'il reste il va beaucoup nous aider cette saison, on laisse aux dirigeants gérer cette situation, nous on veut qu'il reste. C'est important d'avoir un effectif de qualité, la saison est longue, il nous faut de la qualité si on veut atteindre nos objectifs, » a ainsi commenté Marquinhos au micro de Prime Vidéo.