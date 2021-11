Jérôme Rothen charge Mauricio Pochettino

Depuis le début de la saison, Mauricio Pochettino ne fait pas l'unanimité dans la capitale française. Certes, les résultats du Paris Saint-Germain, leader de Ligue 1 et deuxième de leur poule en Ligue des Champions, sont bons mais le coach parisien se retrouve souvent sous le feu des critiques quant à la gestion de son groupe et au fond de jeu proposé. Ce vendredi soir, dans son émission «Rothen s'enflamme» diffusé sur RMC Sport, Jérôme Rothen y est aussi allé de son analyse sur les débuts de l'Argentin au PSG et l'ancien joueur de l'AS Monaco n'a pas été tendre non plus : «j’aurais aimé, c’est vrai, depuis une petite année qu’il est la maintenant, qu’il nous montre les grandes lignes de ce qu’il veut mettre en place et même si comme il le dit c’est pas consistant, c’est pas régulier sur 90 minutes mais que tu vois comment il veut faire évoluer cette équipe, comment il veut récupérer le ballon, comment il veut l’utiliser. Le problème c’est que d’un match à l’autre, tu comprends rien donc moi je trouve qu’il est totalement, pas dans le mensonge parce que je pense qu’il est honnête mais il est déconnecté par rapport à la réalité», a ainsi déclaré Rothen avant de poursuivre.

«Même avec des grands joueurs, même si tu as Lionel Messi qui est venu alors que ce n’était pas prévu, à toi de t’adapter à Lionel Messi, à toi de t’adapter même peut être à Neymar avec ses problèmes d’hygiènes de vie, par rapport à ce qu’il demande dans un groupe mais c’est tout, les autres joueurs sont là pour apprendre. Kylian Mbappé avec l’entretien qu’on a eu il y a quelques semaines, il nous dit un truc très intéressant et moi il me le dit en privé, il me dit avec Mauricio Pochettino, on apprend tactiquement et je suis content, comme j’ai appris avec Emery et comme j’ai appris avec Thomas Tuchel et moi je lui ai dis c’est génial d’apprendre au quotidien mais le mieux c’est que ça se répercute en match. Pourquoi on le voit pas en match ? C’est quand même là qu’on juge un entraîneur et aujourd’hui on ne voit pas de marge de progression, on voit plus une trajectoire, oui les résultats sont bons mais la dynamique n’est pas dans le bon sens. Les résultats font preuve d’une efficacité hors pair mais si tu es dans un moment moins efficace, tu regardes les matches de Ligue des Champions avec les gros matches depuis le début de la saison, au lieu d’avoir 5 victoires, tu as 4 défaites.» Une chose est sûre, Mauricio Pochettino ne convainc pas tout le monde...