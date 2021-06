Le Barça a offert 5 ans de plus à Ousmane Dembélé

En fin de contrat en juin 2022, Ousmane Dembélé pourrait bien prolonger son aventure avec le FC Barcelone. Le club est entré en négociation avec le joueur et les deux parties veulent continuer à travailler ensemble. Mais il faudra se mettre d’accord sur le salaire du joueur.

Selon les informations du Mundo Deportivo, la direction catalane va proposer une prolongation de contrat de 5 ans à Ousmane Dembélé. Le club est conscient qu’à 24 ans, le joueur a encore beaucoup à donner à son club et qu’il aura certainement une plus grosse valeur marchande en gagnant en régularité. Le joueur souhaite aussi continuer au Barça, mais économiquement, il a besoin de plus de certitudes.